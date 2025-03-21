В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются, пишет Русская Служба Би-би-си.
Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку
В 1970-80-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ.
Попав в Соединенное Королевство в качестве резидента, он вскоре начал сотрудничать с британской контрразведкой МИ-6 под псевдонимом OVATION, а позднее и с британской разведкой МИ-5.
Это сотрудничество продолжалось 11 лет, пока московское руководство не заподозрило неладное и он не был отозван обратно в Россию в 1985 году.
Но летом того же года британцы сумели провести тайную операцию и вывезти Гордиевского обратно в Британию, где он продолжил консультировать западные спецслужбы.
В СССР полковник Гордиевский был заочно приговорен к расстрелу, а в современной России объявлен предателем за передачу британцам большого объема секретной информации. Бывшие сослуживцы называли его «отвратительным типом» и «талантливым подлецом».
На Западе он был оценен совсем иначе. Считается, что он помог изменить ход холодной войны, объяснив западным структурам, что на самом деле думают в СССР, и как лучше общаться с советским режимом.
В 2007 году за заслуги в обеспечении национальной безопасности Великобритании Олег Гордиевский был награжден орденом Святых Михаила и Георгия, одной из высших наград Соединенного Королевства.
По словам самого Гордиевского, стать перебежчиком его побудили события 1968 года в Чехословакии.
«Это определенно было вторжение Советского Союза и других коммунистических стран в Чехословакию , - вспоминал он в 2008 году. - Это было настолько возмутительно, что я решил - это конец, я прекращу работать на этот преступный ужасный режим».
Опасения за свою жизнь
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, не будет преувеличением сказать, что Олег Гордиевский с большой долей вероятности предотвратил Третью мировую войну.
В 1983 году, на пике холодной войны, Гордиевский, находясь в Лондоне, предупредил британские спецслужбы о том, что руководство в Москве настолько опасается неожиданного нападения со стороны Запада, что в своей паранойе готовится нанести превентивный удар.
Приняв во внимание эту информацию, силы НАТО свернули масштабные военные учения под кодовым названием «Опытный Лучник» (Able Archer), проводившиеся на территории Западной Европы, и кризиса удалось избежать.
С 1985 года Гордиевский жил в графстве Саррей, его точный адрес тщательно скрывался, сам он нередко использовал грим, в частности, когда приходил на Русскую службу Би-би-си, чтобы дать интервью.
Однако реально опасаться за свою жизнь он вновь стал после гибели другого бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко.
«Я чувствую, что когда-нибудь они найдут способ навредить мне, да, - говорил он. - Жизнь теперь не слишком безопасна. Если они попытаются меня убить, это будет здесь, в Британии».
Олега Гордиевского не убили. Хотя в расследовании причин его смерти коронеру помогают сотрудники отдела по борьбе с терроризмом, повода для подозрений в насильственной смерти нет.
Но Гордиевский прекрасно понимал, что сегодняшняя Россия не прощает тех, кто когда-то выдал ее секреты.