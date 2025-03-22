Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохранына, на Петербури-теэ мужчина погиб под колесами трамвая.

Сообщение о ДТП между трамвайными остановками «Суур-Паала» и «Вяйке-Паала» поступило в полицию в 21:00.

«48-летний мужчина погиб под колесами трамвая. На данный момент известно, что погибший был одет в темную одежду и водитель могла его вовремя не заметить. При каких обстоятельства человек оказался на трамвайных путях, еще выясняется», - рассказал начальник патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов.

Водитель трамвая - 64-летняя женщина - в ДТП не пострадала, но была доставлена в больницу на скорой помощи для медицинского обследования.

Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе уголовного расследования.