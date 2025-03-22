Инспекция по защите данных о камерах видеонаблюдения: законы не поспевают за прогрессом

«Если сравнивать 2023 и 2024 годы, то в 2024 году рост продаж камер составил примерно 30%», – сказал менеджер по работе с крупными клиентами Euronics Ренар Геринг.

Искусственный интеллект и датчики движения сегодня выполняют основную работу по слежению. В Инспекции по защите данных говорят, что проблема не в том, что частники не знают законов и правил использования камер, а в том, что аконы не поспевают за прогрессом.

«Если мы говорим о камерах в общественном пространстве, установленных госсектором, то есть о полицейских и правоохранительных камерах, то основная проблема в том, что законы появляются позже, чем устанавливается камера. Вроде госсектор должен работать только на законных основаниях, но выходит, что закон принимается позже», – сказала глава Инспекции по защите данных Пилле Лехис.

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