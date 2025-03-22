План перевооружения Европы решили переименовать

По словам Пиньо, в Еврокомиссии понимают, что прежнее название могло восприниматься чувствительно в некоторых странах-членах ЕС и затруднить донесение необходимости этих мер (по перевооружению Европы. - Ред.) до всех граждан Евросоюза.

Название ReArm Europe 20 марта на саммите ЕС в Брюсселе раскритиковал премьер-министр Испании Педро Санчес. «Мне не нравится слово "вооружение"» - сказал он, добавив, что Евросоюз - это политический проект, а не военный. А глава правительства Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что название ReArm Europe вводит граждан в заблуждение.

ЕК: Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону

По итогам саммита в Брюсселе 6 марта страны Европейского Союза заявили, что потратят около 800 млрд евро на усиление своей обороноспособности в ближайшие годы. Ожидается, что для получения 650 млрд евро странам ЕС разрешат увеличивать госдолг, а оставшиеся 150 млрд будут выделены в виде кредитов, обеспеченных бюджетом Евросоюза.

Представить более подробный план перевооружения Европы пообещала в ближайшее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 11 марта, она еще раз призвала страны ЕС увеличивать расходы на безопасность. Фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может полагаться на защиту со стороны США, поэтому должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону. «Время иллюзий прошло», - подчеркнула глава ЕК указав, что Россия сейчас тратит на военные цели больше, чем вся Европа вместе взятая.

В «Белой книге» по оперативной готовности европейской обороны на период до 2030 года отмечается, что РФ в обозримом будущем будет оставаться фундаментальной угрозой для безопасности Европы.