Сб, 22.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Тушите свет: в субботу пройдет крупнейшая в мире экологическая акция

Copy
Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в 20:30 в 19-й раз пройдет крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли», сообщила руководитель по коммуникации Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дайна Штейнберга.

В это время людям по всему миру предлагается посвятить час Земле и выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем.

«В то время, когда мир становится все более разделенным, «Час Земли» - это символ единства и надежды, вдохновляющий людей на совместные действия», - заявила Штейнберга.

В прошлом году мир все чаще сталкивался с сильными штормами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями. Кроме того, 2024 год стал самым жарким годом в истории.

Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов.

Акция «Час Земли» впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх