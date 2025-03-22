Сегодня в 20:30 в 19-й раз пройдет крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли», сообщила руководитель по коммуникации Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дайна Штейнберга.
Тушите свет: в субботу пройдет крупнейшая в мире экологическая акция
В это время людям по всему миру предлагается посвятить час Земле и выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем.
«В то время, когда мир становится все более разделенным, «Час Земли» - это символ единства и надежды, вдохновляющий людей на совместные действия», - заявила Штейнберга.
В прошлом году мир все чаще сталкивался с сильными штормами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями. Кроме того, 2024 год стал самым жарким годом в истории.
Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов.
Акция «Час Земли» впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.