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Мужчина, страдающий паническим расстройством, хочет вернуться в дом своей матери, но полиция ответила ему отказом

Перевод: Дмитрий Рая
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Эльдар Рон и его мать Татьяна Ронинсон снова вместе, но если ничего не изменится, сыну придется уехать, когда истечет срок его визы.
Эльдар Рон и его мать Татьяна Ронинсон снова вместе, но если ничего не изменится, сыну придется уехать, когда истечет срок его визы. Фото: Sander Ilvest

Пятьдесят человек в год изъявляют желание переехать в Эстонию в связи с необходимостью ухода за членом семьи, но не все желающие получают необходимое разрешение.

Элдар Рон кажется таким хрупким, что кажется, будто свет проходит сквозь него, когда он сидит под выходящим во двор окном дома в самом центре Таллинна. Это квартира его бабушки, и этот вид знаком 45-летнему Эльдару с детства. Сейчас в квартире живет мать мужчины, Татьяна, а некоторое время и сам Эльдар. Но когда истекут месяцы, разрешенные для пребывания в Эстонии при наличии действующей визы, ему снова придется уехать. Потому что, несмотря на то, что Эльдар Рон родился и учился в Таллинне, он является гражданином Израиля.

Эльдара с Израилем не связывает ничего, кроме его отца-еврея. В 1991 году, незадолго до обретения Эстонией независимости, по его инициативе вся семья переехала туда. Рон получил степени бакалавра и магистра в Израиле, отслужил в армии в звании капитана и начал карьеру в израильском секторе высоких технологий в области компьютерного зрения. 

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