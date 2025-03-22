Мужчина, страдающий паническим расстройством, хочет вернуться в дом своей матери, но полиция ответила ему отказом

Элдар Рон кажется таким хрупким, что кажется, будто свет проходит сквозь него, когда он сидит под выходящим во двор окном дома в самом центре Таллинна. Это квартира его бабушки, и этот вид знаком 45-летнему Эльдару с детства. Сейчас в квартире живет мать мужчины, Татьяна, а некоторое время и сам Эльдар. Но когда истекут месяцы, разрешенные для пребывания в Эстонии при наличии действующей визы, ему снова придется уехать. Потому что, несмотря на то, что Эльдар Рон родился и учился в Таллинне, он является гражданином Израиля.