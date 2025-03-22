С 1 апреля зарплата мэра Таллинна вырастет почти до 10 000 евро

«В соответствии с постановлением Таллиннского городского собрания о размере и порядке выплаты вознаграждений председателю и заместителям председателя городского собрания, а также членам Таллиннской городской управы, заработная плата председателя городского собрания и мэра начиная с 1 апреля 2025 года будет составлять 9616,60 евро, а заработная плата вице-мэров – 8197,80 евро в месяц», - сообщили порталу Rus.ERR в отделе коммуникации Центра стратегического управления Таллинна.

Ранее сообщалось о том, в этом году максимальная заработная плата высокопоставленных государственных служащих в Эстонии увеличится до 9720 евро брутто в месяц, ее с 1 апреля будут получать президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Государственного суда Виллу Кыве. Меньше их с апреля будет получать премьер-министр Кристен Михал - 9007 евро в месяц.