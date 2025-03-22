Назван победитель еще одного конкурса объектов недвижимости

​В финансировании проекта Volta Villa приняли участие 6778 инвесторов, самая крупная инвестиция в проект была 500 000 евро и самая маленькая – 50 евро.

«Этот проект является отличным примером долгосрочного и эффективного партнtрства, что высоко ценится нашими инвесторами. Строительство Volta Villa прошло гладко, застройщик досрочно вернул весь кредит, а инвесторы получали стабильную и привлекательную прибыль», - сказал руководитель Estateguru Михкель Стамм.

Всего реконструкция Volta Villa была профинансирована в ходе 13 раундов, общая сумма финансирования составила 4,2 миллиона евро, а годовая доходность инвестиций - 10,8%.

Volta Villa - это главное здание расположенного в Пыхья-Таллинне исторического промышленного комплекса Volta, которое в прошлом году было основательно реконструировано, после чего превратилось в эксклюзивный жилой дом на 23 квартиры. В ходе реконструкции были сохранены фасад в стиле неоренессанса, сводчатые потолки и каменные стены исторического здания.

Построенное в 1899 - 1900 годах здание стало частью соответствующей концепции 15-минутного города современной застройки с жилыми домами, коммерческими помещениями и парком.

В результате плодотворного сотрудничества Estateguru и Endover в Таллинне и раньше реализовывались выдающиеся проекты, например Klaussoni Kommivabrik или Rocca Tower IV, названный лучшим проектом 2023 года.

В ходе голосования при выборе проекта года второе место занял жилой комплекс Suur-Karja Residents в Старом городе в Таллинне, в роскошных квартирах которого гармонично сочетаются исторические детали здания XV века и современный комфорт. Третье место по результатам голосования занял проект Kollane 9 - современное здание с девятью эксклюзивными квартирами в Кадриорге.

Инвесторы платформы Estateguru в прошлом году профинансировали 341 проект недвижимости, предоставив более 80 миллионов евро и заработав на процентах доход в размере 12,6 миллиона евро.

Estateguru - ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности для международного сообщества инвесторов. В офисах Estateguru в Таллинне, Риге и Вильнюсе работают 44 профессионала.