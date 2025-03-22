Главный аэропорт Британии Хитроу возобновляет полеты после пожара

Ранее сообщалось, что Хитроу будет закрыт в течение всего дня в пятницу, но экстренные службы сработали эффективнее, чем ожидалось.

В пятницу вечером разрешение на вылет получили восемь самолетов - все выполняли дальнемагистральные рейсы.

Первые самолеты начали прибывать в Хитроу в 04:45 субботы. Вместе с тем девять рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу в субботу утром, отменены.

Пассажиры в Хитроу Фото: PA Media

Ожидается, что три ближайших рейса - Tap Air в Лиссабон, Austrian Airways в Вену и Swiss Airlines в Цюрих - вылетят вовремя. По данным Хитроу, отменен только один из первых 20 рейсов дня, запланированных к вылету - рейс Turkish Airlines в Стамбул в 06:35.

По оценке British Airways, в субботу будут выполнены 85% запланированных рейсов, но с задержками.

Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.

Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство аэропорта за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.

В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт Хитроу.

Последний раз Хитроу полностью закрывался в 2010 году из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

Как развивались события

Сотрудник в фиолетовой униформе говорит с человеком с чемоданом у входа в закрытый аэропорт Хитроу. Фото: EPA