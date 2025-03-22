Крупнейший аэропорт Лондона и Британии «Хитроу» постепенно возобновляет работу. Работа одного из самых загруженных в мире аэропорта была нарушена из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает аэропорт электричеством.
Главный аэропорт Британии Хитроу возобновляет полеты после пожара
Ранее сообщалось, что Хитроу будет закрыт в течение всего дня в пятницу, но экстренные службы сработали эффективнее, чем ожидалось.
В пятницу вечером разрешение на вылет получили восемь самолетов - все выполняли дальнемагистральные рейсы.
Первые самолеты начали прибывать в Хитроу в 04:45 субботы. Вместе с тем девять рейсов, которые должны были прибыть в Хитроу в субботу утром, отменены.
Ожидается, что три ближайших рейса - Tap Air в Лиссабон, Austrian Airways в Вену и Swiss Airlines в Цюрих - вылетят вовремя. По данным Хитроу, отменен только один из первых 20 рейсов дня, запланированных к вылету - рейс Turkish Airlines в Стамбул в 06:35.
По оценке British Airways, в субботу будут выполнены 85% запланированных рейсов, но с задержками.
Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.
Международная ассоциация грузовых авиаперевозчиков раскритиковала руководство аэропорта за то, что у него не оказалось запасного рабочего плана на случай экстренной ситуации.
В заявлении компании National Grid, занимавшейся устранением последствий пожара, говорится, что была произведена перенастройка сети от пострадавшей подстанции, что позволило восстановить подачу электричества потребителям, в том числе и в аэропорт Хитроу.
Последний раз Хитроу полностью закрывался в 2010 году из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.
Как развивались события
Аэропорт закрыли в ночь на пятницу в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт. В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы. Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять под контроль. В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.
Около 14:30 агентство PA сообщило, что электричество снова есть в четвертом терминале: свет есть как на многоэтажной парковке, так и в самом здании.
Несмотря на то, что подачу электроэнергии удалось полностью восстановить, следующий день, суббота 22 марта, будет для аэропорта довольно «далеким от нормального дня», - сказал Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом.
Проблемы, вызванные пожаром на подстанции и отключением электричества, по его словам, могут наблюдаться еще как минимум неделю.
«В итоге это наносит огромный ущерб Великобритании - как в экономическом, так и в репутационном плане, а также создает для людей много проблем», - говорит он.
Заместитель комиссара лондонской пожарной службы Джонатан Смит на пресс-конференции утром в пятницу рассказал, что пожар охватил трансформатор, в котором находилось 25 тыс. литров охлаждающего масла — оно практически полностью выгорело. Оставшиеся 10 процентов масла продолжают гореть, отметил представитель пожарной службы.
Трансформаторные подстанции предназначены для преобразования электрической энергии - повышения или понижения напряжения в электрической сети, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния. Основным элементом подстанции является силовой трансформатор, который как раз осуществляет преобразование электроэнергии.
Ничто не указывает на теракт
Би-би-си стало известно, что в расследовании пожара на подстанции будет участвовать контртеррористическое подразделение лондонской полиции.
Участие этого подразделения не означает, что есть данные, каким-либо образом свидетельствующие, что это мог быть теракт, подчеркивает корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд. Участие таких специалистов необходимо для того, чтобы на ранних этапах расследования исключить версию теракта или диверсии, если нет никаких данных в их пользу.
Неготовность к чрезвычайной ситуации?
«Пока пожарные бригады борются с инцидентом, у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть восстановлено в полной мере», - сказал представитель аэропорта.
Поскольку Хитроу чрезвычайно загруженный и очень важный аэропорт для международных пассажирских и грузовых перевозок, возникает вопрос, а есть ли у аэропорта надежная резервная система энергообеспечения, отмечает корреспондент Би-би-си Майкл Рейс.
Эксперт по авиации Джон Стрикленд в интервью Би-би-си сказал, что у Хитроу есть система резервного питания, но только для ключевых систем аэропорта. Кроме того, переключение на резервную систему питания происходит не мгновенно, для этого требуется время.
Как поясняет Майкл Рейс, после переключения на резервную систему питания аэропорт не может сразу же продолжить работу — после переключения необходимо провести проверку многих систем, чтобы убедиться в их стабильной и правильной работе.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш, тем не менее, раскритиковал администрацию аэропорта Хитроу, отметив, что не понимает, как такой важный для Европы и мира объект инфраструктуры может до такой степени зависеть от одного источника питания.
«Еще один случай, когда Хитроу подводит и путешественников, и авиакомпании», - говорится в заявлении IATA.
Уилли Уолш, в прошлом пилот, а затем глава компании IAG, владеющей British Airways, отметил, что считает несправедливым, когда в подобной ситуации потери несут авиакомпании, на которые ложатся расходы на размещение и новые билеты для пассажиров рейсов, отмененных не по вине авиаперевозчиков.
Аэропорт не согласился с критикой со стороны ассоциации, отметив, что резервные источники электроэнергии рассчитаны прежде всего на обеспечение безопасности.
«У нас в Хитроу есть разные источники энергии. Когда работа одного из источников питания нарушена, включается дизельные генераторы - и обеспечивается бесперебойная подача электричества. И все они работали как надо. Система резервных источников питания — это система безопасности, которая позволяет осуществлять посадку рейсов и с соблюдением правил безопасности позволяет эвакуировать пассажиров, однако она не рассчитана на то, чтобы поддерживать работу аэропорта в полном объеме», - цитирует заявление руководства аэропорта агентство PA.
Руководство Хитроу подчеркивает, что у аэропорта есть возможность перераспределять резервную энергию, однако это сложный процесс и занимает он определенное время.
«Будучи самым загруженным аэропортом в Европе, Хитроу потребляет электроэнергии столько же, сколько небольшой город. Поэтому невозможно обеспечить такой резерв электроэнергии, который бы позволил аэропорту продолжить безопасно осуществлять все операции», - подчеркивается в заявлении Хитроу.
В результате пожара в районе Хейс на западе Лондона тысячи домов остались без электричества, около 150 человек были эвакуированы.
Как сообщила одна из энергетических компаний, более 16 тысяч домов лишились электроснабжения в результате масштабного сбоя, вызванного пожаром.
«Мы знаем о масштабном отключении электричества, затронувшем многих наших клиентов в районе Хейс, Хаунслоу и близлежащих районах», - сказали в компании.
В Лондонской пожарной бригаде (LFB) сообщили, что получили около 200 звонков о пожаре, который вспыхнул поздно вечером в четверг.
«Это очень заметный и значительный инцидент, и наши пожарные неустанно работают в сложных условиях, чтобы как можно быстрее взять огонь под контроль», - сказал помощник комиссара LFB Пэт Гоулборн.
Как интерпретировать участие контртеррористической полиции?
Дэниэл Сэндфорд, корреспондент Би-би-си
Возгорание подстанции близ Хитроу оказало разрушительное воздействие на один из ключевых объектов инфраструктуры Великобритании такого эффекта хотели бы, вероятно, добиться террористические группы и враждебные государства.
Сейчас все выглядит так, как будто это была техническая неисправность, но что если это было сделано преднамеренно? Эту вероятность необходимо исключить в срочном порядке.
Вот почему контртеррористическая полиция будет участвовать в расследовании причин пожара. У сотрудников контртеррористической полиции есть необходимые знания и экспертиза, что им дает возможность найти данные, свидетельствующие о взрыве или еще о каком-либо преднамеренном действии.
Если версия о преднамеренном вмешательстве будет исключена, то тогда становиться актуальным другой вопрос, требующий быстрого решения: а сколько еще ключевых объектов инфраструктуры страны не имеют резервной системы электроснабжения?