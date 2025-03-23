В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в этот понедельник речь пойдет о переходе на эстонский язык и детях с особыми образовательными потребностями. Как обстоят дела у этих ребят, с какими проблемами они сталкиваются при переходе и перед какими вызовами стоит наша школьная системы - все эти вопросы в студии обсуждают чиновники, педагоги и родители.
Директор школы: мы должны признать, что инклюзия провалилась
Более десяти лет назад Эстония пошла по пути инклюзивного образования. Это означает, что все больше ребят с особыми образовательными потребностями учатся в малых классах в обычных школах или с дополнительной поддержкой в обычных классах. В сегодняшних условиях, когда школы перехода испытывают сложности с педагогами и учебными материалами, дети с особыми потребностями оказываются в крайне уязвимом положении - считает директор Таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.
«Наверно, мы должны признать, что инклюзия в школе провалилась, - сказал Преснецов. - Потому что у школ нет тех ресурсов, при помощи которых этих детей можно поддерживать. Это те же самые помещения, это та же самая атмосфера - страшно в отпускать ребенка с особыми образовательными потребностями в школу, где 1400 учащихся. Страшко. Надо понимать, какой там шум, что там нет возможности где-то отдохнуть. Школы стараются выполнять предписания Rajaleidja, искать возможности сотрудничества с консультативным центром, искать тех самых специалистов, которых нет. Вот был у нас государственный надзор, который сделал нам предписание: ну, нет у меня спецпедагога! Но их нет в природе в Эстонии. Все!»
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Переход с особенностями» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.