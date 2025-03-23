Директор школы: мы должны признать, что инклюзия провалилась

Более десяти лет назад Эстония пошла по пути инклюзивного образования. Это означает, что все больше ребят с особыми образовательными потребностями учатся в малых классах в обычных школах или с дополнительной поддержкой в обычных классах. В сегодняшних условиях, когда школы перехода испытывают сложности с педагогами и учебными материалами, дети с особыми потребностями оказываются в крайне уязвимом положении - считает директор Таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов.

«Наверно, мы должны признать, что инклюзия в школе провалилась, - сказал Преснецов. - Потому что у школ нет тех ресурсов, при помощи которых этих детей можно поддерживать. Это те же самые помещения, это та же самая атмосфера - страшно в отпускать ребенка с особыми образовательными потребностями в школу, где 1400 учащихся. Страшко. Надо понимать, какой там шум, что там нет возможности где-то отдохнуть. Школы стараются выполнять предписания Rajaleidja, искать возможности сотрудничества с консультативным центром, искать тех самых специалистов, которых нет. Вот был у нас государственный надзор, который сделал нам предписание: ну, нет у меня спецпедагога! Но их нет в природе в Эстонии. Все!»