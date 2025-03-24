Представитель Министерства образования: не было иллюзий, что переход на эстонский язык пройдет легко

«Когда мы только начинали этот переход, ни у кого не было иллюзий, что это будет легко. Да, это сложно. Но не невозможно. Мы можем опереться на опыт других стран, на научную литературу. Мы знаем, что и ребенок с особыми потребностями способен освоить другой язык и это никак не повредит этому ребенку. Результаты исследований говорят, что многоязычие поддерживает когнитивное развитие ребенка. Но здесь очень важно создать необходимые условия - чтобы был учитель, который владеет методикой, владеет языком, а у ребенка была бы возможность находиться в эстоноязычной языковой среде. Действительно, мы с самого начала исходим из того, что никто не будет брошен, оставлен - у ребенка с особыми потребностями есть право на эстоноязычное образование. Но переход для ребенка с особыми потребностями должен происходить в подходящем для него темпе. Это как раз то, что мы можем сделать для поддержания психического здоровья детей - мы им даем время, мы двигаемся посильными шагами. И нет такого, что за два-три года нужно выйти на уровень результатов шестого класса. Для того, чтобы наши дети хорошо себя чувствовали, мы точно должны адаптировать учебную работу, чтобы она проходила в подходящем для них темпе, двигаться маленькими шажками», - сказала Пирет Либа.