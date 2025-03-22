Цены на аренду квартир в Таллинне начали снижаться

«Если в прошлом году средние цены на аренду оставались практически неизменными, то теперь мы видим, что ситуация для инвесторов становится сложнее, а арендаторы находятся в небольшом выигрыше», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

В столице сейчас предлагается в аренду около 1400 жилых помещений, и это количество в последние месяцы довольно устойчиво.

Самые дорогие предложения аренды можно найти в Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Однако, съемные квартиры с самой низкой средней ценой квадратного метра предлагают в Ласнамяэ, где средняя цена квадратного метра с начала года упала на 7,7 процента.

Самая дорогая съемная квартира в Таллинне в настоящее время находится на улице Йые - аренда составляет 3800 евро в месяц. Самые дешевые, до двухсот евро, можно найти почти во всех районах города, но чаще всего они либо очень маленькие по площади, либо находятся в плачевном состоянии.

Количество предложений по аренде квартир и средняя стоимость квадратного метра в районах Таллинна (EUR):

Хааберсти - 84 / 14

Кесклинн - 621 / 15,3

Кристийне - 94 / 15

Ласнамяэ - 145 / 12

Мустамяэ - 144 / 14

Нымме - 57 / 13

Пирита - 33 / 13

Пыхья-Таллинн - 201 / 16

Статистика основана на 1399 предложениях аренды квартир в Таллинне на портале недвижимости City24, по состоянию на 14 марта 2025 года.