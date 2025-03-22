По данным портала недвижимости City24.ee, в середине марта арендодатели квартир в Таллинне просили в среднем 14,3 евро за квадратный метр, что на 2,7 процента меньше, чем в начале года. Легкое понижение арендной платы наблюдается уже третий месяц.
Цены на аренду квартир в Таллинне начали снижаться
«Если в прошлом году средние цены на аренду оставались практически неизменными, то теперь мы видим, что ситуация для инвесторов становится сложнее, а арендаторы находятся в небольшом выигрыше», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
В столице сейчас предлагается в аренду около 1400 жилых помещений, и это количество в последние месяцы довольно устойчиво.
Самые дорогие предложения аренды можно найти в Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Однако, съемные квартиры с самой низкой средней ценой квадратного метра предлагают в Ласнамяэ, где средняя цена квадратного метра с начала года упала на 7,7 процента.
Самая дорогая съемная квартира в Таллинне в настоящее время находится на улице Йые - аренда составляет 3800 евро в месяц. Самые дешевые, до двухсот евро, можно найти почти во всех районах города, но чаще всего они либо очень маленькие по площади, либо находятся в плачевном состоянии.
Количество предложений по аренде квартир и средняя стоимость квадратного метра в районах Таллинна (EUR):
Хааберсти - 84 / 14
Кесклинн - 621 / 15,3
Кристийне - 94 / 15
Ласнамяэ - 145 / 12
Мустамяэ - 144 / 14
Нымме - 57 / 13
Пирита - 33 / 13
Пыхья-Таллинн - 201 / 16
Статистика основана на 1399 предложениях аренды квартир в Таллинне на портале недвижимости City24, по состоянию на 14 марта 2025 года.