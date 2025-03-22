Молодую медведицу, оставшуюся без матери, найденную в лесу и недавно прибывшую в зоопарк RMK Elistvere, назвали Мымму-Урсула. Это имя учитывает ее прежнее прозвище Мымму и результат конкурса имен: Урсула вдохновлено латинским названием медведя Ursus.
Медведица из Элиствере получила красивое имя
Руководитель гостевого центра RMK Тарту-Йыгева Андри Плато отметил, что у медведицы составное имя, как у хорошего ребенка.
В начале марта конкурс имен для прибывшего в Элиствере медвежонка, которому немного больше года, вызвал много эмоций. Поскольку человек, рядом с которым медведица раньше жила и который ее кормил, назвал ее Мымму, многие считали, что придумывать новое имя нет необходимости.
«Мы не думали, проводя конкурс на название, что имя Мымму не подходит медведю, но хотели услышать также, какое имя ему пожелают дать люди. Ранее мы уже искали имя нашим новым жителям с их помощью. Так, например, несколько лет назад таким путем получил имя наш волк Коруниус», - пояснил Плато, почему Элиствереский зоопарк решил найти медведю имя с помощью конкурса.