Медведица из Элиствере получила красивое имя

В начале марта конкурс имен для прибывшего в Элиствере медвежонка, которому немного больше года, вызвал много эмоций. Поскольку человек, рядом с которым медведица раньше жила и который ее кормил, назвал ее Мымму, многие считали, что придумывать новое имя нет необходимости.

«Мы не думали, проводя конкурс на название, что имя Мымму не подходит медведю, но хотели услышать также, какое имя ему пожелают дать люди. Ранее мы уже искали имя нашим новым жителям с их помощью. Так, например, несколько лет назад таким путем получил имя наш волк Коруниус», - пояснил Плато, почему Элиствереский зоопарк решил найти медведю имя с помощью конкурса.