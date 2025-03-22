Следующий шаг Путина? Как страны Балтии пытаются обезопасить себя

И если российский президент одержит победу в Украине, не переключит ли он затем свое внимание на государства Балтии — особенно если почувствует, что Трамп не захочет вмешиваться и защищать их?

«Экономика России перестраивается»

Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, считает, что если в Украине в конечном итоге будет достигнуто долгосрочное перемирие, Путин вряд ли остановится на этом.

«Никто в здравом уме не хотел бы думать, что новая война в Европе не за горами. Но реальность такова, что все больше европейских представителей разведки говорят нам об этом… Будь то через три года, пять лет или десять лет — они говорят, что представление о том, что мир в Европе продлится вечно, теперь осталось в прошлом».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Фото: Getty Images

Российская экономика встала на военные рельсы. Примерно 40% федерального бюджета тратится на оборону и внутреннюю безопасность, все большую часть экономики занимает военное производство.

«Мы видим, на что перестраивается российская экономика, — подчеркивает Бонд, — и это явно не мир».

«Уловки и тактика» на границе с Эстонией

Когда приезжаешь в продуваемый ветрами город Нарву на севере Эстонии, становится ясно, почему страна чувствует себя уязвимой.