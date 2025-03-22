Правление и собрание уполномоченных Партии реформ в субботу проведут в Таллинне заседание, чтобы назвать кандидатов в министры.
В субботу Партия реформ назовет своих кандидатов в министры
На повестке дня назначение кандидатов в министры в составе правительства. На заседании собрания уполномоченных премьер-министр и председатель партии Кристен Михал представит обзор хода коалиционных соглашений, базового коалиционного соглашения и представит правительственную делегацию Партии реформ.
Заседание правления начнется в 12 часов, а заседание собрания уполномоченных в 13 часов в конференц-центре Nordic Hotel Forum в Таллинне.