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В субботу Партия реформ назовет своих кандидатов в министры

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Логотип и символ Партии реформ - белочка.
Логотип и символ Партии реформ - белочка. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Правление и собрание уполномоченных Партии реформ в субботу проведут в Таллинне заседание, чтобы назвать кандидатов в министры.

На повестке дня назначение кандидатов в министры в составе правительства. На заседании собрания уполномоченных премьер-министр и председатель партии Кристен Михал представит обзор хода коалиционных соглашений, базового коалиционного соглашения и представит правительственную делегацию Партии реформ.

Заседание правления начнется в 12 часов, а заседание собрания уполномоченных в 13 часов в конференц-центре Nordic Hotel Forum в Таллинне.

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