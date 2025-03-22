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Основатель LHV Райн Лыхмус: эстонская экономика стагнирует, как во времена Брежнева

Редактор: rus.postimees.ee
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Кошелек.
Кошелек. Фото: IMAGO

«Статистически спад начинает заканчиваться, но для меня это стагнация, примерно как во времена Брежнева», - вздыхает Райн Лыхмус в ответ на вопрос Äripäev о состоянии экономики Эстонии.

Лыхмус считает, что для того, чтобы вернуться к росту, нам следует понять, почему мы оказались в такой ситуации, и посмотреть, что за люди управляют экономикой. 

По мнению Лыхмуса, дела, как правило, ведутся по принципу предвыборных кампаний: кто-то должен стать экологичнее или начать производить бомбы, независимо от того, правильно ли это с точки зрения общей картины.

Читайте поднобнее на aripaev.ee.

Леонид Брежнев был Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, или фактическим лидером страны, с 1964 по 1982 год. 

Его правление характеризовалось растущей социально-экономической стагнацией и технологическим отставанием от западных стран. Экономика Советского Союза становилась все более неконкурентоспособной, но в это же время велась захватническая война в Афганистане и готовилась Московская Олимпиада. 

Застой в Советском Союзе характеризовался небрежным отношением к государственной собственности и отсутствием мотивации у трудящихся. 

В начале марта Банк Эстонии сообщил, что в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт Эстонии вырос на 1,2% по сравнению с годом ранее и на 0,7% по сравнению с третьим кварталом. В квартальном выражении это был самый сильный экономический рост с конца 2021 года. Ранее экономика находилась в состоянии спада чуть более двух лет подряд.

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