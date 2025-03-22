Сб, 22.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Галерея Коалиционные партии собрались, чтобы распределить министерские посты

Редактор: rus.postimees.ee
Copy

Советы партий «Ээсти 200» и Партии рефор встретятся сегодня днем, чтобы обсудить, кого из своих выдвинуть на министерские должности.

В повестку дня правления Партии реформ включен вопрос о выдвижении кандидатов на министерские должности в правительстве. На заседании совета, которое начнется в 13:00, премьер-министр Кристен Михал сделает обзор коалиционных переговоров и представит кандидатов на министерские места от Партии реформ.

Кандидаты на пост министров от Партии реформ должны быть объявлены общественности около 15:00.

Правление «Ээсти 200» также впервые соберется в столичном Доме учителя, после чего совет соберется для выбора кандидатов на министерские посты в новой правящей коалиции. Кандидаты на министерские посты будут объявлены в 14:30.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх