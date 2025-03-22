Галерея Коалиционные партии собрались, чтобы распределить министерские посты

В повестку дня правления Партии реформ включен вопрос о выдвижении кандидатов на министерские должности в правительстве. На заседании совета, которое начнется в 13:00, премьер-министр Кристен Михал сделает обзор коалиционных переговоров и представит кандидатов на министерские места от Партии реформ.

Кандидаты на пост министров от Партии реформ должны быть объявлены общественности около 15:00.

Правление «Ээсти 200» также впервые соберется в столичном Доме учителя, после чего совет соберется для выбора кандидатов на министерские посты в новой правящей коалиции. Кандидаты на министерские посты будут объявлены в 14:30.