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Умер легендарный боксер-тяжеловес Джордж Форман

Редактор: rus.postimees.ee
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Джордж Форман наносит удар левой в голову Эвандера Холифилда во время первого раунда их поединка в полутяжелом весе 19 апреля 1991 года.
Джордж Форман наносит удар левой в голову Эвандера Холифилда во время первого раунда их поединка в полутяжелом весе 19 апреля 1991 года. Фото: MIKE BLAKE

В США ушел из жизни боксер Джордж Форман - олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в тяжелом весе. Он побеждал на ринге Йонаса Чепулиса из СССР и Акселя Шульца из Германии, но уступил Мохаммеду Али.

Американский боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена в его Instagram-аккаунте в пятницу, 21 марта.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушел из жизни 21 марта 2025 года в окружении близких. Преданный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый прадед, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью», - сказано в заявлении.

Достижения Джорджа Формана

Форман - олимпийский чемпион и двукратный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. На Олимпиаде 1968 года в Мехико он победил в финале советского боксера Йонаса Чепулиса из Литвы.

В январе 1973 года Форман победил знаменитого американского боксера Джо Фрейзера. Ту встречу назвали «боем года». В июне 1976 года Форман еще раз одолел Фрейзера.

В 1974 году Форман проиграл в упорной борьбе Мохаммеду Али. Тот бой вошел в историю как «грохот в джунглях». В 1995 году Форман встречался с немцем Акселем Шульцем (Axel Schulz).

С 2000-х годов Форман ушел с ринга и стал пастором церкви пятидесятников в Хьюстоне, штат Техас. Он стал глубоко верующим христианином, проповедовал и помогал нуждающимся.

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