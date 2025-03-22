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Политолог: расходы на оборону в размере 5% ВВП ставят перед правительством серьезную дилемму

Редактор: rus.postimees.ee
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Силы обороны Эстонии.
Силы обороны Эстонии. Фото: Janvar Pitelkov / kaitseväe peastaap

В радиопередаче «Мнение лидеров Äripäev» политолог Таллиннского университета Тынис Саартс заявил, что ни одна правительственная коалиция в Эстонии не продержалась все четыре года между выборами, пишет dv.ee.

«Нынешняя [реформа правительства] произошла даже слишком рано. Но нужно учитывать контекст – приближаются местные выборы, а партия премьер-министра находится в глубоком кризисе, из которого она не выберется еще долго», - сказал он.

На доверие избирателей влияет, по словам политолога, и тот факт, что на уровне 5% невозможно долго удерживать оборонные расходы без повышения налогов и сокращения услуг. 

Именно от того, чему Партия реформ отдаст приоритет – налогам или сокращениям, – зависят ее перспективы на следующих выборах.

Читайте подробнее на dv.ee.

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