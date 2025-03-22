Политолог: расходы на оборону в размере 5% ВВП ставят перед правительством серьезную дилемму

«Нынешняя [реформа правительства] произошла даже слишком рано. Но нужно учитывать контекст – приближаются местные выборы, а партия премьер-министра находится в глубоком кризисе, из которого она не выберется еще долго», - сказал он.

На доверие избирателей влияет, по словам политолога, и тот факт, что на уровне 5% невозможно долго удерживать оборонные расходы без повышения налогов и сокращения услуг.

Именно от того, чему Партия реформ отдаст приоритет – налогам или сокращениям, – зависят ее перспективы на следующих выборах.

Читайте подробнее на dv.ee.