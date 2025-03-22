Департамент Государственный департамент инфосистем (RIA) оплачивает своим работникам дополнительную медицинскую страховку, о чем свидетельствует документ, размещенный в регистре госзакупок.
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Госучреждение предлагает своим сотрудникам возможность быстрее попасть к врачу
Речь идет о дополнительной льготе для сотрудников учреждения, которая позволяет им обратиться к врачу, минуя очереди в Кассе здоровья. Все наемные работники имеют государственное медицинское страхование, однако ожидание приема у специалиста может длиться месяцами. Кроме того, необходимо получить направление от семейного врача.