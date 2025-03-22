Госучреждение предлагает своим сотрудникам возможность быстрее попасть к врачу

Речь идет о дополнительной льготе для сотрудников учреждения, которая позволяет им обратиться к врачу, минуя очереди в Кассе здоровья. Все наемные работники имеют государственное медицинское страхование, однако ожидание приема у специалиста может длиться месяцами. Кроме того, необходимо получить направление от семейного врача.

К примеру, если у сотрудника RIA болит колено и он хочет попасть на прием к ортопеду, то, как правило, он сможет это сделать в течение недели, без направления от семейного врача. Большую часть расходов на прием у специалиста покрывает страховка.