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Госучреждение предлагает своим сотрудникам возможность быстрее попасть к врачу

Перевод: Вера Копти
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Pixabay/Pexels

Департамент Государственный департамент инфосистем (RIA) оплачивает своим работникам дополнительную медицинскую страховку, о чем свидетельствует документ, размещенный в регистре госзакупок.

Речь идет о дополнительной льготе для сотрудников учреждения, которая позволяет им обратиться к врачу, минуя очереди в Кассе здоровья. Все наемные работники имеют государственное медицинское страхование, однако ожидание приема у специалиста может длиться месяцами. Кроме того, необходимо получить направление от семейного врача.

К примеру, если у сотрудника RIA болит колено и он хочет попасть на прием к ортопеду, то, как правило, он сможет это сделать в течение недели, без направления от семейного врача. Большую часть расходов на прием у специалиста покрывает страховка.

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