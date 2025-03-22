Северное сияние можно будет увидеть по всей Финляндии

Вероятность появления северного сияния немного повышена в южных и центральных частях страны. В Лапландии северное сияние и так является обычным явлением.

Дежурный метеоролог института Эвелина Туовинен указывает, что на выходных будет ясная погода, поэтому шансы своими глазами увидеть редкое природное явление высоки, даже несмотря на облачность.

По ее словам, лучшее время для наблюдения за северным сиянием - около полуночи или позже.