В субботу, по случаю Всемирного дня воды, Департамент статистики сообщает, что, хотя потребление воды в Эстонии снижается, мы все равно входим в число лидеров Европы по этому показателю.
В Эстонии один из самых высоких показателей потребления воды на душу населения
По словам ведущего эксперта команды статистики окружающей среды Департамента статистики Кайи Орас, статистика водных ресурсов Эстонии отражает интересный контраст.
«В Эстонии один из самых высоких показателей потребления воды экономикой на душу населения в Европейском союзе — по последним данным за 2022 год мы уступаем только Греции с 891 кубометром на душу населения в год. С другой стороны, общее водопотребление остается на устойчивом уровне, если взять индекс водопользования в качестве плюса», - отметила Орас.
Всемирный день воды, который отмечается в субботу, в этот раз посвящен сохранению ледников. Хотя в Эстонии нет ледников, глобальные изменения затрагивают всех. Таяние ледников ускоряет повышение уровня моря, изменяет круговорот воды и в долгосрочной перспективе может повлиять на водные ресурсы и биоразнообразие Эстонии.