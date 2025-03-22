В Эстонии один из самых высоких показателей потребления воды на душу населения

«В Эстонии один из самых высоких показателей потребления воды экономикой на душу населения в Европейском союзе — по последним данным за 2022 год мы уступаем только Греции с 891 кубометром на душу населения в год. С другой стороны, общее водопотребление остается на устойчивом уровне, если взять индекс водопользования в качестве плюса», - отметила Орас.