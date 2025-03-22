Названы имена кандидатов на министерские посты

Несмотря на то, что собрание совета Партии реформ все еще продолжается, по данным ERR , партия хотела бы видеть Кулдара Лейса на посту министра инфраструктуры, Андреса Сутти на посту министра энергетики и окружающей среды, а Кармен Йоллер на посту министра социальных дел. В Министерстве социальных дел останется только один министр.

Действующие министры - министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр по вопросам климата Йоко Алендер не войдут в состав нового правительства.

В субботу днем также собралось руководство «Ээсти 200», а в 13:00 начался совет партии, на котором также принимается решение по кандидатам в министры. «Ээсти 200» представит свои кандидатуры в 14:30.

Тем не менее уже известно, что, молодой политик Хендрик Террас и председатель парламентской комиссии по окружающей среде Игорь Таро не входят в руководство партии «Ээсти 200», они все же были приглашены на заседание правления.

Во второй половине дня 10 марта после заседания коалиционного совета было объявлено, что нынешнее правительство больше не может продолжать в формате трехпартийной коалиции, и Социал-демократическая партия была исключена из правительства.

На данный момент в правительстве остаются:

премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ),

министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»),

министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200»),

министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ),

министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ),

министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) также исполняет обязанности бывшего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия);

министр по вопросам климата Йоко Алендер (Партия реформ) временно исполняет обязанности бывшего министра по региональному развитию и сельскому хозяйству Пирет Хартман (Социал-демократическая партия);

министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) исполняет обязанности бывшего министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия);

министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) временно исполняет обязанности бывшего министра здравоохранения Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия).