Новая глава МОК выступает против недопуска стран к Играм из-за войн

«Думаю, что нужно оценить каждую конкретную ситуацию, - заявила Ковентри в интервью телеканалу Sky News. - Что я хотела бы сделать, так это создать целевую группу, которая попытается разработать некоторые правила и руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда мы вступаем во (внутренний. - Ред.) конфликт».

Как подчеркнула Ковентри, которая станет первой женщиной - президентом МОК после ухода с этого поста немца Томаса Баха в июне текущего года, она крайне критично относится к перспективе отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов в ситуации, когда страны Африки сталкиваются с теми же проблемами.

Отстранение России от Олимпиады из-за войны в Украине

На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину российская олимпийская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом российским спортсменам, не поддержавшим агрессию, было разрешено участвовать в соревнованиях в индивидуальном статусе и без национальной атрибутики.

Кроме того, после начала войны в Украине в феврале 2022 года Международная федерации хоккея на льду (IIHF) отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах. В марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона 2023/2024 года. В начале февраля 2025 года IIHF продлила отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и приняла решение не допускать российских хоккеистов в программу турниров, которые пройдут под эгидой организации в 2026 году.

Между тем сборную России по футболу U21 не допустили к жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027.

Как отмечает Politico, заявление Кирсти Ковентри не означает, что Россия сможет участвовать в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.