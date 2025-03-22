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МНЕНИЕ После выходки российского фюрера луковичные купола должны исчезнуть с Тоомпеа (9)

Перевод: rus.postimees.ee
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Александро-Невский кафедральный собор на Тоомпеа - ставропигиальный православный храм Эстонской православной церкви Московского патриархата на фоне силуэта Таллинна.
Александро-Невский кафедральный собор на Тоомпеа - ставропигиальный православный храм Эстонской православной церкви Московского патриархата на фоне силуэта Таллинна. Фото: Sander Ilvest
  • Построенный незаконно храм, ошибочно называемый собором, должен быть удален с Тоомпеа
  • В 1924-1926 годах Александро-Невский собор был снесен в центре Варшавы
  • Решение можно было бы принять к 10 сентября

В четверг российский фюрер подписал указ, согласно которому украинцы, якобы «незаконно» проживающие на оккупированных территориях, обязаны либо покинуть эти земли до 10 сентября, либо «урегулировать свой правовой статус». Это - лишь очередной повод перенести незаконно возведенный объект с почетного места на Тоомпеа куда-нибудь в другое место, за пределы силуэта Старого города, который это строение портит уже пять поколений, пишет Яанус Нурмоя.

Помимо очищения силуэта Старого города от чужеродного элемента, освободится и замковая площадь. Перед Тоомпеаским замком вновь появится пространство для дыхания. Откроется вид вдаль: застройка по краю площади, начало улицы Пикк Ялг, церковь Нигулисте, Комендантский сад, городские стены и ворота в Сад датского короля, а также башни Таллиторн, Девичья башня и Кик-ин-де-Кёк составляют со стороны замка великолепную панораму. И со стороны Сада датского короля больше не будет стены - вместо этого перед нами откроется достойный вид, а тропинка приведет прямо к воротам Тоомпеаского замка.

Вопрос о ликвидации на Тоомпеа чужеродного объекта, незаслуженно называемого собором - между прочим, есть вариант его переноса в другое место, - был поднят политиками с характером сразу после окончания Освободительной войны. Первым публично указал на его несоответствие месту нахождения адмирал Йохан Питка в 1920 году, одновременно потребовав убрать памятник Петру I с нынешней площади Свободы. Последнее было реализовано спустя два года - и чуть было не по инициативе граждан.

В 1924–1926 годах был демонтирован Александро-Невский собор в центре Варшавы. В Эстонии начались более настойчивые призывы устранить этот «самый яркий символ жесткой русификации царского режима». В 1928 году в Рийгикогу дошли до соответствующего законопроекта.

К 10 сентября могло бы быть принято решение: либо луковичные купола переедут с Тоомпеа на новое место, с помощью так называемого модульного способа демонтажа, либо так, как это произошло в Варшаве столетие назад 

Нет смысла пересказывать, кому тогда не хватило времени или денег, кто и кого боялся. Важно другое: начиная с 24 февраля 2022 года не осталось ни единого оправдания для доминирования главного символа российского господства в силуэте Старого Таллинна. А подписанный Путиным в четверг указ обнулил эту «оправданность» окончательно, заодно подбросив и конкретный срок.

Срок для чего? На всякий случай напомню: не для уничтожения монастыря в Пюхтице, а для решения вопроса, как убрать с неправильного места «бетонного представителя русского мира».

На каком бы уровне это решение не принималось - к 10 сентября должно быть ясно: покинут ли луковичные купола Тоомпеа достойно - в рамках модульного демонтажа - или же по сценарию, реализованному в Варшаве сто лет назад.

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