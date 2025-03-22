Помимо очищения силуэта Старого города от чужеродного элемента, освободится и замковая площадь. Перед Тоомпеаским замком вновь появится пространство для дыхания. Откроется вид вдаль: застройка по краю площади, начало улицы Пикк Ялг, церковь Нигулисте, Комендантский сад, городские стены и ворота в Сад датского короля, а также башни Таллиторн, Девичья башня и Кик-ин-де-Кёк составляют со стороны замка великолепную панораму. И со стороны Сада датского короля больше не будет стены - вместо этого перед нами откроется достойный вид, а тропинка приведет прямо к воротам Тоомпеаского замка.

Вопрос о ликвидации на Тоомпеа чужеродного объекта, незаслуженно называемого собором - между прочим, есть вариант его переноса в другое место, - был поднят политиками с характером сразу после окончания Освободительной войны. Первым публично указал на его несоответствие месту нахождения адмирал Йохан Питка в 1920 году, одновременно потребовав убрать памятник Петру I с нынешней площади Свободы. Последнее было реализовано спустя два года - и чуть было не по инициативе граждан.

В 1924–1926 годах был демонтирован Александро-Невский собор в центре Варшавы. В Эстонии начались более настойчивые призывы устранить этот «самый яркий символ жесткой русификации царского режима». В 1928 году в Рийгикогу дошли до соответствующего законопроекта.