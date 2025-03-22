Случай, когда 33-летняя женщина выдала себя за 12-летнюю девочку, была удочерена, убедила свою приемную мать, чтобы та пытала и «попробовала на вкус» своих остальных детей, затем сбежала в другую страну, где всех убедила, что она - 13-летний мальчик, и начала учиться в школе, может показаться довольно необычным, настоящей фантастикой, только если бы это не было чистой правдой, пишет Rus.TVNET.
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Как 33-летняя женщина стала 13-летним мальчиком и всех обманула
Многим известен фильм ужасов 2009 года «Дитя тьмы», в котором рассказывается о молодой семье, очень сильно переживающей смерть своего нерожденного ребенка. Чтобы вернуть радость к жизни и выбраться из ямы отчаяния, пара решила удочерить девятилетнюю девочку, которая сначала была настоящим ангелом, но вскоре открылось, что за милым личиком скрывается что-то действительно нехорошее.