Как 33-летняя женщина стала 13-летним мальчиком и всех обманула

Случай, когда 33-летняя женщина выдала себя за 12-летнюю девочку, была удочерена, убедила свою приемную мать, чтобы та пытала и «попробовала на вкус» своих остальных детей, затем сбежала в другую страну, где всех убедила, что она - 13-летний мальчик, и начала учиться в школе, может показаться довольно необычным, настоящей фантастикой, только если бы это не было чистой правдой, пишет Rus.TVNET.