Экологи просят отложить весеннее сжигание хвороста

«У нас есть веская причина немного полениться и повременить с весенними работами», - говорится в сообщении ассоциации. «В кучах, собранных осенью, в засохших стеблях растений и неубранных листьях могут прятаться животные и насекомые. Сейчас в этих местах спят многие полезные помощники сада - опылители и естественные враги вредителей. Поэтому, если есть возможность, отложи уборку - так ты сохранишь жизни множеству живых существ».

Работы в саду желательно начинать только тогда, когда температура воздуха стабильно держится выше +10 градусов. При разведении костров на улице нужно быть особенно внимательным, чтобы в собранном материале кто-нибудь не устроил себе гнездо.

Если же костер все-таки необходимо развести, собранный материал следует сначала переложить рядом с предполагаемым кострищем. Затем уже при разведении огня можно постепенно переносить материал на место костра - так можно быть уверенным, что никто из животных не пострадает.