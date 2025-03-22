В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет РФ (СК) опубликовал заявление, что его организовали «спецслужбы недружественного государства», а именно - шесть граждан стран Средней Азии. О какой именно стране речь, не уточняется. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 22 марта.
Годовщина теракта в «Крокусе»: его устроили зарубежные спецслужбы
«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», - утверждают в СК.
О какой именно стране речь, не уточняется
В СК утверждают, что «непосредственной организацией» теракта занимались шестеро «граждан Средней Азии». Какой именно страны, не сказано.
«Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», - сообщили следователи. По их версии, именно эти шестеро завербовали четверых исполнителей теракта из Таджикистана и организовали их обучение за границей.
Всего за год проведены следственные действия с 19 обвиняемыми в терроризме, отчитались в СК. К ответственности привлекли и тех, кто помогал террористам с деньгами, жильем, транспортом и оружием.
Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года стал одним из самых смертоносных в истории России. Жертвами стали 146 человек, 550 были ранены
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан» - действующее в Афганистане отделение террористической группировки «Исламское государство».
Однако ФСБ почти сразу заявила об «украинском следе». Киев решительно отвергает эти обвинения.