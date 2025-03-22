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Годовщина теракта в «Крокусе»: его устроили зарубежные спецслужбы

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Руины «Крокус Сити Холла».
Руины «Крокус Сити Холла». Фото: IMAGO

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет РФ (СК) опубликовал заявление, что его организовали «спецслужбы недружественного государства», а именно - шесть граждан стран Средней Азии. О какой именно стране речь, не уточняется. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 22 марта.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», - утверждают в СК.

О какой именно стране речь, не уточняется

В СК утверждают, что «непосредственной организацией» теракта занимались шестеро «граждан Средней Азии». Какой именно страны, не сказано.

«Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», - сообщили следователи. По их версии, именно эти шестеро завербовали четверых исполнителей теракта из Таджикистана и организовали их обучение за границей.

Всего за год проведены следственные действия с 19 обвиняемыми в терроризме, отчитались в СК. К ответственности привлекли и тех, кто помогал террористам с деньгами, жильем, транспортом и оружием.

Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года стал одним из самых смертоносных в истории России. Жертвами стали 146 человек, 550 были ранены

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан» - действующее в Афганистане отделение террористической группировки «Исламское государство».

Однако ФСБ почти сразу заявила об «украинском следе». Киев решительно отвергает эти обвинения. 

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