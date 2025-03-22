По словам Йоозепа Кальюла, основателя первого в Эстонии магазина спасенных продуктов Sumena, многие люди не знают, что качество и свойства продуктов с маркировкой «употребить до» в большинстве случаев сохраняются даже месяцы и годы спустя после указанной даты.
Для подписчиков
Эти продукты можно есть даже спустя годы после истечения срока «употребить до»
Кальюла подчеркивает: важно различать надписи «употребить до» и «годен до». Продукты с маркировкой «годен до» не следует есть после окончания срока из соображений безопасности, и в магазине Sumena такие товары не продаются.