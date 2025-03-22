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Эти продукты можно есть даже спустя годы после истечения срока «употребить до»

Перевод: rus.postimees.ee
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Супермаркет. Снимок иллюстративный.
Супермаркет. Снимок иллюстративный. Фото: monticello/Shutterstock

По словам Йоозепа Кальюла, основателя первого в Эстонии магазина спасенных продуктов Sumena, многие люди не знают, что качество и свойства продуктов с маркировкой «употребить до» в большинстве случаев сохраняются даже месяцы и годы спустя после указанной даты.

Кальюла подчеркивает: важно различать надписи «употребить до» и «годен до». Продукты с маркировкой «годен до» не следует есть после окончания срока из соображений безопасности, и в магазине Sumena такие товары не продаются.

«Что касается продуктов, которые можно хранить при комнатной температуре, то "употребить до" - это всего лишь рекомендация от производителя. Эти продукты остаются полностью съедобными и зачастую не теряют вкусовых качеств даже спустя годы после указанного срока. Люди часто этого не знают и выбрасывают много хорошей еды. В среднем эстонская семья ежегодно выбрасывает еды примерно на 200 евро», - рассказал Кальюла.

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