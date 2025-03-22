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Эксперт: чрезмерное потребление фруктов может навредить организму

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Яблоки. Фото иллюстративное.
Яблоки. Фото иллюстративное. Фото: Suzy Hazelwood / Pexels

По словам профессора медицинской биохимии Михкеля Зильмера, даже в употреблении очень полезных продуктов есть свои пределы. В случае фруктов ограничение связано с фруктозой: яблоки, груши, виноград, финики и изюм - все это стоит есть в умеренных количествах. Если съесть за раз слишком много сладких фруктов, наш обмен веществ просто не справится с высокой нагрузкой фруктозы, сообщает ERR.

«Сахар, который называется фруктозой. Глюкоза - это сахар, фруктоза - это тоже сахар, а столовый сахар - это сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы», - объяснил профессор Зильмер в передаче Vikerraadio «Huvitaja».

«Это довольно давно известно: фруктоза - хорошая вещь, но если ею злоупотреблять, возникают проблемы», - отметил он.

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