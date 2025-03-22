Эксперт: чрезмерное потребление фруктов может навредить организму

По словам профессора медицинской биохимии Михкеля Зильмера, даже в употреблении очень полезных продуктов есть свои пределы. В случае фруктов ограничение связано с фруктозой: яблоки, груши, виноград, финики и изюм - все это стоит есть в умеренных количествах. Если съесть за раз слишком много сладких фруктов, наш обмен веществ просто не справится с высокой нагрузкой фруктозы, сообщает ERR.