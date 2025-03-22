По словам профессора медицинской биохимии Михкеля Зильмера, даже в употреблении очень полезных продуктов есть свои пределы. В случае фруктов ограничение связано с фруктозой: яблоки, груши, виноград, финики и изюм - все это стоит есть в умеренных количествах. Если съесть за раз слишком много сладких фруктов, наш обмен веществ просто не справится с высокой нагрузкой фруктозы, сообщает ERR.
Для подписчиков
Эксперт: чрезмерное потребление фруктов может навредить организму
«Сахар, который называется фруктозой. Глюкоза - это сахар, фруктоза - это тоже сахар, а столовый сахар - это сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы», - объяснил профессор Зильмер в передаче Vikerraadio «Huvitaja».