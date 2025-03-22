Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что его беспокоит посыл нового правительства: помимо внутренних перестановок, теперь планируется заново решать, как управлять государством.
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Рейнсалу: логично было бы включить Кейта Каземетса в состав правительства
По словам Рейнсалу, его удивило, что госсекретаря Кейта Каземетса не включили в новый состав кабинета министров: «Он был центральной фигурой в "ремонте" правительства, и с учетом его влияния это было бы скорее логичным шагом».