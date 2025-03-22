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Рейнсалу: логично было бы включить Кейта Каземетса в состав правительства

Перевод: Каролина Вертяева
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Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev

Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что его беспокоит посыл нового правительства: помимо внутренних перестановок, теперь планируется заново решать, как управлять государством.

По словам Рейнсалу, его удивило, что госсекретаря Кейта Каземетса не включили в новый состав кабинета министров: «Он был центральной фигурой в "ремонте" правительства, и с учетом его влияния это было бы скорее логичным шагом».

«Не так важно, меняются ли местами те мужчины и женщины, которые одобряли эту политику в парламенте или реализовывали ее в правительстве. Думаю, суть этого кабинета отражает заявление министра Кристины Каллас, сделанное в Esimene stuudio в прошлую среду: все партии после выборов проводят в жизнь политику, на которую избиратели им мандата не давали».

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