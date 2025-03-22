Оппозиционный депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) считает, что пограничный пункт «Нарва-1» должен работать круглосуточно. Также он предлагает с определенными условиями возобновить работу пограничного пункта «Нарва-2».
Депутат Евграфов: погранпункт в Нарве должен работать круглосуточно
С таким заявлением политик выступил в прошлый четверг, когда Рийгикогу не поддержал предложенный другой оппозиционной партией «Отечество» законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.
Также Евграфов предлагает использовать автомобильный терминал на границе как место ожидания для пересекающих границу.
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