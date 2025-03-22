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Депутат Евграфов: погранпункт в Нарве должен работать круглосуточно

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Граница в Нарве: пешеход идет по пограничному мосту.
Граница в Нарве: пешеход идет по пограничному мосту. Фото: Ilja Smirnov

Оппозиционный депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) считает, что пограничный пункт «Нарва-1» должен работать круглосуточно. Также он предлагает с определенными условиями возобновить работу пограничного пункта «Нарва-2».

С таким заявлением политик выступил в прошлый четверг, когда Рийгикогу не поддержал предложенный другой оппозиционной партией «​Отечество»​ законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Также Евграфов предлагает использовать автомобильный терминал на границе как место ожидания для пересекающих границу.

Подробнее читайте в новостях ERR.

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