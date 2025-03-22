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Йоханнес Эрм ворвался в тройку лидеров на старте ЧМ по семиборью

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Йоханнес Эрм на соревнованиях по десятиборью. Фото иллюстративное.
Йоханнес Эрм на соревнованиях по десятиборью. Фото иллюстративное. Фото: SONG YANHUA

Эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм в субботу третьим завершил первый день соревнований по семиборью на чемпионате мира по легкой атлетике в Нанкине, Китай.

Эрм пробежал дистанцию 60 м со своим лучшим показателем в этом сезоне 6,94, прыгнул также на лучшую в этом сезоне дистанцию 7.77, толкнул ядро на 15.27 и прыгнул в высоту на 1.98 По итогам четырех видов легкой атлетики Эрм занимает третье место с 3497 пунктами.

Лидирует по-прежнему норвежец Сандер Скотхейм (3649 пунктов). На втором месте американец Хит Болдуин (3503 пункта).

Ристо Лиллеметс занимает девятое место (3168 пунктов).

Соревнования по семиборью продолжатся в воскресенье бегом с препятствиями на 60 метров, прыжками с шестом и бегом на 1000 метров.

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