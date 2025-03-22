Йоханнес Эрм ворвался в тройку лидеров на старте ЧМ по семиборью

Эрм пробежал дистанцию 60 м со своим лучшим показателем в этом сезоне 6,94, прыгнул также на лучшую в этом сезоне дистанцию 7.77, толкнул ядро на 15.27 и прыгнул в высоту на 1.98 По итогам четырех видов легкой атлетики Эрм занимает третье место с 3497 пунктами.