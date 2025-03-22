Дай лапу! Для собак из приюта собрали около 300 килограммов корма

«В этом году мы сосредоточились на благотворительности, и в качестве первого проекта объединили усилия с MTÜ HappyDogFamily, чтобы дать людям возможность, совершая повседневные покупки, сделать подарок приютским собака», - сказала член правления Barbora Любовь Сейбак.

«Наши покупатели с радостью откликнулись на возможность помочь: в общей сложности мы передали HappyDogFamily более 286 килограммов различных кормов, лакомств и круп, а также две большие коробки с игрушками, чистящими средствами, хозяйственными принадлежностями и подстилками», - добавила она.

По словам Любови Сейбак, активное участие в пожертвованиях принимали не только покупатели Barbora, но и сотрудники интернет-магазина, добавляя подарки для собак в свои ежедневные продуктовые корзины.

«Кроме того, в феврале мы организовали специальные дни пожертвований, когда наш автомобиль стоял на парковке торгового центра, и люди могли сделать пожертвования прямо на месте», - рассказала Сейбак.

Сотрудники Barbora приняли участие в инициативе «Дай лапу» не только посредством пожертвования кормов, игрушек и хозяйственных принадлежностей, но и лично, посещая приюты.

«Наши работники с радостью воспользовались возможностью "дать лапу" и отправлялись на прогулки с приютскими собаками. Многие, в том числе и те, кто посетил приют впервые, были настолько вдохновлены этим опытом, что возвращались на прогулки снова и снова», - добавила Любовь Сейбак.

Инициатива «Дай лапу», реализованная совместно с MTÜ HappyDogFamily и при поддержке неравнодушных людей, стала началом благотворительного года Barbora, в течение которого внимание будет уделяться самым разным темам. С марта и до конца года Barbora будет опекуном рысей Кейу и Кристины в Таллиннском зоопарке, а следующей инициативой станет участие в майских субботниках.