Эстонский девелопер переключился на Ригу: выбор шире, цены ниже, а чиновники расторопнее

«Рига вместе с прилегающими муниципалитетами является крупнейшим центром притяжения в странах Балтии: в этом регионе проживает более одного миллиона человек. С точки зрения девелопмента, одним из ключевых преимуществ Риги является быстрое рассмотрение документации, связанных с развитием проектов, что делает этот рынок более эффективным по времени, чем Таллинн», - говорит Таймо Мурер, генеральный директор Kaamos Kinnisvara.

Он добавляет, что дефицита на рынке квартир Риги не наблюдается. Благодаря размеру города рынок предлагает разнообразные ценовые сегменты, а выбор значительно шире, чем в Таллинне.

«Более низкие цены на недвижимость привлекают начинающих инвесторов. Банки, работающие в Эстонии, готовы финансировать покупку недвижимости в Латвии под залог собственности, находящейся в Эстонии, поэтому мы видим растущий интерес жителей Эстонии к инвестициям в недвижимость у соседей», - отмечает Мурер.

Стартующее в середине марта строительство жилого проекта Poēzija развернется на левом берегу реки Даугавы. Его создатели вдохновились уникальным расположением: вблизи озера Māra и парка Arkādija, в районе, где когда-то жили выдающиеся латвийские поэты Ояр Вациетис и Янис Акуратерс.

Poēzija станет уже шестым девелоперским проектом Kaamos в Риге и четвертым, который будет построен Kaamos Construction. Компания обеспечивает высокое качество строительства, продуманные архитектурные решения и использование современных технологий. Интерес к квартирам Poēzija уже сейчас велик, и скоро начнется их продажа.

На данный момент Kaamos продал на латвийском рынке около 400 квартир. В портфель компании также входит один коммерческий объект - Veho. В сфере жилой недвижимости у Kaamos есть несколько участков в стадии разработки, а также амбициозные планы в коммерческом сегменте.

Подготовка к выходу на латвийский рынок началась в 2017 году, а первое разрешение на строительство жилого проекта было получено в 2019 году.