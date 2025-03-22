В центре Европы закрыты зоопарки и цирки: выявлены случаи опасного заболевания

По данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии (PTA), из Словакии в Эстонию не завозили восприимчивых к заболеванию сельскохозяйственных животных.

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных PTA Олевa Калда, речь идет уже о третьей европейской стране, где был подтвержден случай ящура.

«В начале января был подтвержден случай ящура в Германии. 6 марта болезнь была выявлена в Венгрии. А 21 марта Словакия сообщила о трех вспышках ящура в южной части страны, у границы с Венгрией», - объяснил Калда.

В Словакии началась ликвидация очагов инфекции. «На пораженных фермах содержалось более 2700 голов крупного рогатого скота - все они будут усыплены. После этого предстоит провести тщательную очистку и дезинфекцию помещений и оборудования, связанных с содержанием животных, а также утилизацию остатков кормов и навоза», - сообщил Калда.

Компетентное ведомство Словакии ввело чрезвычайные меры. По всей территории страны запрещено любое перемещение восприимчивых к заболеванию животных. Также приостановлены международные перевозки и транзит таких животных через районы Комарно и Дунайска-Стреда, включая находящиеся там пограничные пункты.

Кроме того, запрещены выставки и ярмарки, а зоопарки и цирки закрыты для посетителей.

О мерах, которые примет Европейская комиссия, будет объявлено 24 марта 2025 года.