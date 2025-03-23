В новом эпизоде подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита и Ева поговорили с молодой учительницей Катериной Дольской о том, каково это - вернуться в школу уже не в роли ученицы, а в роли учительницы. Катя рассказала о своем опыте преподавания английского языка младшим классам, об использовании искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке к урокам, а также о том, какие слова могут вернуть измученного педагога к жизни.
Учитель-зумер: детям нравится, что я понимаю их приколы, но надо соблюдать баланс
Катерина закончила Таллиннский университет по специальности итальянский и английский языки и культура, а сейчас совмещает преподавание в школе, где сама проучилась 12 лет, с учебой в магистратуре.
Анита: Как завоевать авторитет у детей, когда ты сама еще совсем недавно училась в школе?
Катя: Я показываю ученикам, что понимаю их приколы, ведь по большому счету, это все те же мемы, которые я сама вижу в TikTok и Reels в Instagram. Детям это нравится: они чувствуют связь с учителем, они могут и пошутить, и посмеяться, и, соответственно, поделиться чем-то важным.
Анита: А это не дает обратного эффекта - они не начинают думать, что ты не их учитель, а какая-то подружка?
Катя: Здесь очень важно соблюдать баланс: когда-то быть дружелюбной и на приколе - ведь юмор - то, что помогает справиться с ежедневным стрессом и учителю в том числе, - но и не забывать про требовательность и строгость. Конечно, я до сих пор этому учусь, иногда уходя то в одну, то в другую сторону, но мне кажется, это то, с чем сталкивается любой учитель в начале своего пути. Хочу сказать, что с каждым месяцем я чувствую этот баланс все лучше.
Также в этом выпуске:
- Как Катя поняла, что хочет стать учителем?
- Пользуются ли дети в третьем и пятом классах чат-ботом ChatGPT во время уроков или при выполнении домашнего задания?
- Как сама Катя использует ИИ в процессе подготовки к урокам?
- Как предотвратить выгорание и сделать так, чтобы учителя оставались в профессии?
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.