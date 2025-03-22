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ВИДЕО Кристен Михал: новые министры, безусловно, принесут свежесть в политику

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Совет Партии реформ также воспользовался возможностью сделать фотографии. На снимке председатель партии Кристен Михал, Кулдар Лейс и мэр Тарту Урмас Клаас делают групповое фото.
Совет Партии реформ также воспользовался возможностью сделать фотографии. На снимке председатель партии Кристен Михал, Кулдар Лейс и мэр Тарту Урмас Клаас делают групповое фото. Фото: Konstantin Sednev

Среди недавних кандидатов в министры от Партии реформ есть двое без правительственного опыта - Кулдар Лейс и Кармен Йоллер. Лидер партии и премьер-министр Кристен Михал убежден, что оба смогут привнести в свои сферы необходимый свежий взгляд.

По словам Михала, Кулдар Лейс, как будущий министр инфраструктуры, обеспечит предпринимательский подход к управлению. В Министерстве социальных дел, где будут объединены должности министра по социальной защите и министра здравоохранения, важную роль получит бывший член парламента с медицинским образованием - Кармен Йоллер.

В энергетике и охране окружающей среды к ним присоединится третий новый министр - Андрес Сутть, ранее занимавший пост министра предпринимательства и информационных технологий. Теперь Сутть возьмет на себя также обязанности прежнего министра по вопросам климата.

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