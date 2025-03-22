Среди недавних кандидатов в министры от Партии реформ есть двое без правительственного опыта - Кулдар Лейс и Кармен Йоллер. Лидер партии и премьер-министр Кристен Михал убежден, что оба смогут привнести в свои сферы необходимый свежий взгляд.
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ВИДЕО ⟩ Кристен Михал: новые министры, безусловно, принесут свежесть в политику
По словам Михала, Кулдар Лейс, как будущий министр инфраструктуры, обеспечит предпринимательский подход к управлению. В Министерстве социальных дел, где будут объединены должности министра по социальной защите и министра здравоохранения, важную роль получит бывший член парламента с медицинским образованием - Кармен Йоллер.