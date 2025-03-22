ВИДЕО Кристен Михал: новые министры, безусловно, принесут свежесть в политику

Среди недавних кандидатов в министры от Партии реформ есть двое без правительственного опыта - Кулдар Лейс и Кармен Йоллер. Лидер партии и премьер-министр Кристен Михал убежден, что оба смогут привнести в свои сферы необходимый свежий взгляд.