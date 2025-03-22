ВИДЕО Кристина Каллас: правительство несет ответственность за 1,3 миллиона человек

Каллас: сначала обсуждаются портфели - какие именно должности интересуют ту или иную партию в правительстве. Руководство партии утвердило кандидатов в министры, и их было больше, чем два, с кем я могла бы считаться. Я провела долгие беседы со всеми потенциальными кандидатами - это было не мое личное решение. Для меня важно было построить команду, и я обсуждала это с руководством и фракцией.