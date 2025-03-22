Израиль заявил, что его обстреляли из Ливана, и нанес мощные удары

Израильское командование сообщило, что были поражены десятки пусковых установок и командный центр проиранского военизированного движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ливанское Министерство здравоохранения сообщило, что от ударов погибли два человека, в том числе ребенок, и еще восемь человек пострадали.

Ливанская армия сообщила, что на юге страны были демонтированы «три примитивных пусковых установки». Министр обороны Ливана объявил, что начато расследование.

Израильская армия объявила, что в городе Метула на севере страны были перехвачены три ракеты. О пострадавших не сообщалось.

«Хезболла», крупнейшая из вооруженных группировок в Ливане, отрицает, что обстреливала Израиль ракетами. Она заявила, что по-прежнему привержена соглашению о прекращении огня, которое принесло в Ливан относительное спокойствие после 14 месяцев насилия.

Израильские удары стали самой значительной эскалацией после того, как США и Франция добились от противоборствующих сторон перемирия.

По условиям перемирия, ливанская армия должна развернуть дополнительные силы на юге страны для предотвращения нападений вооруженных группировок на Израиль.

«Хезболла» обязалась вывести своих боевиков с оружием на север, а Израиль - отвести войска с позиций, занятых на ливанской территории с начала войны.

При этом Израиль все это время продолжал наносить удары меньшей интенсивности по тому, что он называл объектами «Хезболлы», и подчеркивал, что продолжит эти действия, чтобы не дать ей перевооружиться после тяжелых потерь, понесенных во время израильского вторжения.

Удары по Ливану были нанесены спустя несколько дней после того, как Израиль вышел из перемирия и возобновил наступление против ХАМАС в секторе Газа.