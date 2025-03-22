Что делать, если вы столкнулись с языком ненависти: советы юриста

Об этом рассказала юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле в эфире передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

По ее словам, многие дела закрываются без должной проверки: «Часто полиция просто отписывается: "Нет состава преступления" - и дело не заводится. Но если вы подаете жалобу, то они уже обязаны дать более подробный ответ. Даже если решение не изменится, у вас будет четкое объяснение, на каком основании отказано», - объясняет Тумуле.

Она подчеркивает, что без прохождения процедуры обжалования подать жалобу в Европейский суд по правам человека невозможно.

«Иногда дело действительно содержит признаки языка ненависти и должно было бы попасть в суд. Но если человек останавливается на полпути и не подает жалобу - сделать уже ничего нельзя», - добавила юрист.