После обновления в правительстве Ханно Певкур продолжит работу в должности министра обороны. По его словам, для него лично вопрос - продолжать или нет - не вызывал никакого напряжения. Он подчеркнул, что пора подвести черту под спорами и сосредоточиться на объединении общества.
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ВИДЕО ⟩ Певкур остается министром обороны и призывает завершить политические споры
«Как это исторически принято на политическом уровне - разные партии объединяются, когда речь идет о национальной обороне», - отметил Певкур.