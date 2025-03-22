ВИДЕО Певкур остается министром обороны и призывает завершить политические споры

Он согласился с тем, что если есть вопросы, которые требуют ответов, их необходимо дать - особенно в Рийгикогу, так как парламент является работодателем для любого правительства. «Но мой совет - сосредоточиться на том, что необходимо сделать для укрепления обороны Эстонии в ближайшие годы», - добавил он.