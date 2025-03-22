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ВИДЕО Певкур остается министром обороны и призывает завершить политические споры

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр обороны Ханно Певкур.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Kaader videost

После обновления в правительстве Ханно Певкур продолжит работу в должности министра обороны. По его словам, для него лично вопрос - продолжать или нет - не вызывал никакого напряжения. Он подчеркнул, что пора подвести черту под спорами и сосредоточиться на объединении общества.

«Как это исторически принято на политическом уровне - разные партии объединяются, когда речь идет о национальной обороне», - отметил Певкур.

Он согласился с тем, что если есть вопросы, которые требуют ответов, их необходимо дать - особенно в Рийгикогу, так как парламент является работодателем для любого правительства. «Но мой совет - сосредоточиться на том, что необходимо сделать для укрепления обороны Эстонии в ближайшие годы», - добавил он.

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