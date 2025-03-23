Сколько человек погибло в Буче во время российской оккупации: обновленные данные

Это перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно почитать здесь.

Большинство из них - мужчины (их в три раза больше, чем женщин). В Буче также погибли 12 детей разного возраста.

Люди умирали не только от пуль, но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Были зафиксированы и случаи смертей от голода.

Накануне третьей годовщины освобождения Бучи от российской оккупации рассказываем о том, какие новые подробности о жертвах стали известны.

Погибшие в Буче и ее окрестностях

Согласно отчету Бучанского архивного отдела, который есть в распоряжении Би-би-си, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля и до 31 марта 2022 года, когда Буча была деоккупирована, в городе погиб 381 человек.

«Среди них 281 человек погиб в результате боевых действий, а 100 умерли от болезней или из-за неоказания медицинской помощи», - говорится в документе.

В то же время в Бучанской городской общине (это город Буча, поселки Ворзель и Бабинцы, а также 11 сел, которые тоже были под оккупацией) количество погибших значительно выше - 554 человека. Из них 396 человек погибли в результате боевых действий, а 158 - от болезней и из-за нехватки лекарств и отсутствия медицинской помощи.

Еще 28 жителей Бучи погибли не на территории общины, а в соседних городах.