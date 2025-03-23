Литва собирается установить на границе с Россией и Беларусью несколько уровней укреплений, включая противопехотные и противотанковые мины, сообщает DW со ссылкой на Минобороны страны.
Литва вслед за Польшей решила заминировать границу с Россией
В сообщении ведомства говорится, что на встречах министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности». При этом Шакалене ссылалась на польский опыт.
«Региональные партнеры намерены добиваться финансирования Евросоюза для достижения этой цели», - добавили в литовском Минобороны.
18 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда в эфире радиостанции RMF заявил, что в рамках проекта по строительству укреплений «Восточный щит» на границе с РФ и РБ запланирована установка противопехотных мин. Бейда отметил, что сейчас у Польши нет противопехотных мин, но есть «возможности их произвести», и что речь может идти «о нескольких сотнях тысяч, о миллионе штук».
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее назвал «Восточный щит» «крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года».
Страны Балтии и Польша хотят покинуть конвенцию по противопехотным минам
18 марта Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Министры обороны четырех стран мотивировали это решение значительно возросшей военной угрозой для стран - членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, после вторжения РФ в Украину.
«Наши страны готовы и могут прибегнуть к любым необходимым мерам для защиты нашей безопасности», - говорится в совместном заявлении военных ведомств стран Балтии и Польши.
Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в 1997 году 160 государств, Россия в их число не вошла. В случае выхода из конвенции Латвия, Литва, Эстония и Польша снова смогут производить, размещать, хранить и передавать наземные мины. Выход из конвенции должен быть одобрен национальными парламентами этих стран.
В декабре Финляндия также объявила, что рассматривает возможность выхода из конвенции в связи с применением РФ противопехотных мин в Украине.
Польша планирует полностью закрыть границу с Беларусью
В конце декабря 2024 года польский замминистра по вопросам миграции Мацей Дущик заявил о намерении полностью закрыть границу с РБ летом 2025 года. По его словам, которые цитировало издание Financial Times, после завершения строительства безопасность границы с Беларусью, протяженность которой составляет 418 км, «максимально приблизится к стопроцентной».
Предыдущее правительство Польши уже построило на границе с РБ забор длиной 180 км и высотой 5,5 метра. При новом премьере Дональде Туске Польша не только удлиняет стену, но и устанавливает на границе с Беларусью камеры ночного видения и тепловизоры, а также строит новую дорогу для патрулирования погранзоны. По словам Дущика, страна тратит на защиту границы 587 млн евро, половину из которых выделил кабинет Туска.
Польша начала строить забор на границе с РБ в 2021 году, когда резко увеличился поток прибывающих через нее нелегальных мигрантов. В Варшаве считают, что режим Александра Лукашенко намеренно организовывал миграционный кризис, и называют это «гибридной войной».