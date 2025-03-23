Литва вслед за Польшей решила заминировать границу с Россией

Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в 1997 году 160 государств, Россия в их число не вошла. В случае выхода из конвенции Латвия, Литва, Эстония и Польша снова смогут производить, размещать, хранить и передавать наземные мины. Выход из конвенции должен быть одобрен национальными парламентами этих стран.

В декабре Финляндия также объявила, что рассматривает возможность выхода из конвенции в связи с применением РФ противопехотных мин в Украине.

Польша планирует полностью закрыть границу с Беларусью

В конце декабря 2024 года польский замминистра по вопросам миграции Мацей Дущик заявил о намерении полностью закрыть границу с РБ летом 2025 года. По его словам, которые цитировало издание Financial Times, после завершения строительства безопасность границы с Беларусью, протяженность которой составляет 418 км, «максимально приблизится к стопроцентной».

Предыдущее правительство Польши уже построило на границе с РБ забор длиной 180 км и высотой 5,5 метра. При новом премьере Дональде Туске Польша не только удлиняет стену, но и устанавливает на границе с Беларусью камеры ночного видения и тепловизоры, а также строит новую дорогу для патрулирования погранзоны. По словам Дущика, страна тратит на защиту границы 587 млн евро, половину из которых выделил кабинет Туска.

Польша начала строить забор на границе с РБ в 2021 году, когда резко увеличился поток прибывающих через нее нелегальных мигрантов. В Варшаве считают, что режим Александра Лукашенко намеренно организовывал миграционный кризис, и называют это «гибридной войной».