Водитель автобуса не заметил, что женщину зажало дверями

В 12:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Котермаа, 4 на Палдиском шоссе в Таллинне фургон Fiat Ducato, за рулем которого был 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого была 54-летняя женщина. В результате столкновения автомобиль Škoda Octavia отбросила на остановившийся впереди Škoda Rapid, которым управлял 38-летний мужчина. Водителя Škoda Octavia доставили в больницу.