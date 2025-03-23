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Водитель автобуса не заметил, что женщину зажало дверями

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Столичный автобус. Фото иллюстративное.
Столичный автобус. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

За последние сутки на дорогах Эстонии произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали люди.

В 12:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Котермаа, 4 на Палдиском шоссе в Таллинне фургон Fiat Ducato, за рулем которого был 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившийся перед светофором автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого была 54-летняя женщина. В результате столкновения автомобиль Škoda Octavia отбросила на остановившийся впереди Škoda Rapid, которым управлял 38-летний мужчина. Водителя Škoda Octavia доставили в больницу.

Еще одно ДТП также произошло в Таллинне: в 14:17 на Ретке-теэ автобус, которым управлял 64-летний мужчина, начал отъезжать от остановки, но в между дверьми автобуса застряла 44-летняя женщина. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки полицейские отстранили от вождения 23 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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