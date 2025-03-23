Фото и видео В здании со складом пиротехники вспыхнул пожар

В 17:41 в Центр тревоги поступило сообщение, что из здания на улице Пикк в Раквере валит дым. Точный адрес звонивший назвать не смог, но было отмечено, что пиротехнический бизнес Pariisi Tuled находится в том же здании. Звонивший сказал, что в здании никого из людей не должно быть.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, когда прибыли спасатели, здание было полно дыма. Дверь выломали и зашли. Пожар был настолько сильным, что улицу Пикк пришлось перекрыть для размещения спасательного оборудования вблизи места происшествия. Крыша горела, здание было уже полностью охвачено огнем.

Пожар на улице Пикк. Фото: Meelis Meilbaum

Это было здание, где продавались ракеты, и часть здания была выставлена ​​на продажу. Была получена информация, что часть здания представляет собой склад пиротехники. Полиция не позволяла любопытным прохожим стоять ближе, чем в 30 метрах от места происшествия.

В комплексе зданий горели два здания. Прибывший на место представитель Pariisi Tuled заявил, что пиротехника хранится таким образом, что не представляет опасности, есть противопожарная стена.

Однако пожар представлял опасность для других зданий, которые не использовались, а также для дома по адресу Пикк, 24, где живут люди. Его жители были эвакуированы.

Со второго этажа горящего здания спасатели вынесли два баллона с пропаном. К 20:24 пожар на втором этаже и чердаке был взят под контроль. В 20:25 пожар был локализован и окончательно ликвидирован к 21:59.

На место происшествия выехали команды спасателей Аравете, Кивиыли, Кунда, Раквере, Тапа и Вяйке-Маарья.