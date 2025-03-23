Нет, Elron не планирует в этом или следующем году открывать прямую линию между Тарту и Нарвой, хотя уже сейчас между этими двумя городами можно путешествовать на поезде, делая пересадку в Тапа, и время в пути будет конкурентоспособным по сравнению с дорожным транспортом. Но если после ремонта скорость движения поездов увеличится, прямой поезд определенно будет быстрее.
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Поезд Тарту-Нарва должен стоять в Тапа семь минут
«Эти вопросы еще актуальны, но сейчас нет ни одного свободного поезда, - сказал руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - В расписании этого и следующего года такой возможности нет».