Поезд Тарту-Нарва должен стоять в Тапа семь минут

На поезде из Тарту в Нарву и обратно уже можно доехать с пересадкой на станции Тапа, но расписание не способствует этому варианту.

Нет, Elron не планирует в этом или следующем году открывать прямую линию между Тарту и Нарвой, хотя уже сейчас между этими двумя городами можно путешествовать на поезде, делая пересадку в Тапа, и время в пути будет конкурентоспособным по сравнению с дорожным транспортом. Но если после ремонта скорость движения поездов увеличится, прямой поезд определенно будет быстрее.