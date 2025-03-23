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Поезд Тарту-Нарва должен стоять в Тапа семь минут

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На поезде из Тарту в Нарву и обратно уже можно доехать с пересадкой на станции Тапа, но расписание не способствует этому варианту.
На поезде из Тарту в Нарву и обратно уже можно доехать с пересадкой на станции Тапа, но расписание не способствует этому варианту. Фото: Vladislav Musakko

Нет, Elron не планирует в этом или следующем году открывать прямую линию между Тарту и Нарвой, хотя уже сейчас между этими двумя городами можно путешествовать на поезде, делая пересадку в Тапа, и время в пути будет конкурентоспособным по сравнению с дорожным транспортом. Но если после ремонта скорость движения поездов увеличится, прямой поезд определенно будет быстрее.

«Эти вопросы еще актуальны, но сейчас нет ни одного свободного поезда, - сказал руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - В расписании этого и следующего года такой возможности нет».

И более того, хотя компания только что объявила о возможности поездок на поезде из Вирумаа в Вильнюс, да, с пересадками, железнодорожная компания в настоящее время не объявляет о возможности поездок из Вирумаа в Валга или Тарту, поскольку во многих местах ведется реконструкция железных дорог.

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