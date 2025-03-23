ДАНИИЛ КУРАКИН Для преодоления спада в экономике нужна правая политика, создание новой коалиции полезно для Эстонии

Введение этого налога поспособствовало бы двум вещам, которые бы негативно сказались на нашем рынке. Первое, это фактор авансовости этого налога, то есть, расчет шел бы заранее на основании текущего года. Например, фирма заработала за этот год определенную сумму денег, и в начале 2026 года государство бы забирало заранее налог, основываясь на цифрах, которые были заработаны за 2025 год, плюс коэффициент, который так и не был озвучен.

Иными словами, фирма платила бы налог до того, как она заработает денег, и даже не важно, заработает ли она их в итоге или нет.

Второй момент заключается в том, что налог можно было бы обходить путем сокрытия прибыли. Например, на счету фирмы скопилась определенная сумма дохода и с них нужно заплатить 2 процента этого налога.

Владелец фирмы может абсолютно законными способами вывести эту прибыль, например, члену правления фирмы в долг под проценты, тем самым оставляя на счету фирмы ровно ноль евро дохода, и налог взимать будет просто не с чего. Между тем, благодаря тому, что этого налога не будет, фирмы могут инвестировать эти 2 процента в собственное развитие.