Эстонии нужен правый экономический вектор, который Партия реформ и «Ээсти 200» вполне могут обеспечить, чтобы окончательно вывести экономику из кризиса. Для этого новому правительству следует снизить налоги на бизнес и стимулировать инвестиции, что позднее может дать сильный приток финансов в бюджет, считает активист и блогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Для преодоления спада в экономике нужна правая политика, создание новой коалиции полезно для Эстонии
Уход из коалиции социал-демократов дал шанс правительству пересмотреть свою экономическую политику, которая должна стать более правой, а значит - нацеленной на предоставление более релевантных условий для малого и среднего бизнеса. Одно из первых обещаний, данное Кристеном Михалом после «увольнения» социал-демократов, отменить планировавшийся прошлой коалицией налог на прибыль, можно только поприветствовать, ведь это хорошее и здравое решение.
В противном случае мы бы рискнули увидеть отток бизнеса в более налогово дружелюбные страны, что явно не пошло бы на пользу нашей экономике, ведь комфортная среда для ведения бизнеса - один из столпов успешного государства.
Более того, отсутствие в Эстонии классического налога на прибыль предприятий сделало нашу страну в свое время более конкурентноспособной и позволило на заре восстановления независимости выйти в лидеры по многим показателям среди соседних стран, таким как зарплаты и ВВП на душу населения.
Гибкость налоговой среды должна сохраниться
Низкая налоговая нагрузка сделала нас привлекательными для иностранных инвесторов и позволила развиваться различным стартапам, таким как Bolt и Wise. Эстония до сих пор является страной с самым большим количеством стартапов в мире на душу населения, и гибкая налоговая среда для бизнеса является нашим удачным бонусом. Введение налога на прибыль предприятий просто бы отняло одно из экономических преимуществ Эстонии.
Хотя на первый взгляд отказ от налога на прибыль предприятий уменьшит предполагаемое пополнение бюджета за счет налоговых поступлений, в долгосрочной перспективе это должно оказать положительный эффект на экономику нашей страны, поскольку отсутствие этого налога способствует привлекательности Эстонии для иностранного бизнеса. Например, финские компании переезжали в Эстонию именно из-за отсутствия налога на прибыль, ведь в их стране этот налог составляет 26 процентов.
Введение этого налога поспособствовало бы двум вещам, которые бы негативно сказались на нашем рынке. Первое, это фактор авансовости этого налога, то есть, расчет шел бы заранее на основании текущего года. Например, фирма заработала за этот год определенную сумму денег, и в начале 2026 года государство бы забирало заранее налог, основываясь на цифрах, которые были заработаны за 2025 год, плюс коэффициент, который так и не был озвучен.
Иными словами, фирма платила бы налог до того, как она заработает денег, и даже не важно, заработает ли она их в итоге или нет.
Второй момент заключается в том, что налог можно было бы обходить путем сокрытия прибыли. Например, на счету фирмы скопилась определенная сумма дохода и с них нужно заплатить 2 процента этого налога.
Владелец фирмы может абсолютно законными способами вывести эту прибыль, например, члену правления фирмы в долг под проценты, тем самым оставляя на счету фирмы ровно ноль евро дохода, и налог взимать будет просто не с чего. Между тем, благодаря тому, что этого налога не будет, фирмы могут инвестировать эти 2 процента в собственное развитие.
И самое главное, речь не идет о так называемом налоге на богатых, как некоторые социал-демократы описывают налог на прибыль. Этот налог платили бы не только сверхбогатые фирмы и их владельцы, этот налог касался бы всех, у кого есть бизнес, в том числе и малый, и больше всего бы от налога на прибыль пострадал бы именно малый бизнес Эстонии.
Без квалифицированных иностранных специалистов не обойтись
От нового правительства также есть определенные ожидания в привлечении квалифицированных кадрах из-за рубежа, о чему уже также было сказано, теперь уже - Кристиной Каллас. Эстония на протяжении последних десяти лет развивается за счет привлекательности нашей страны для иностранных мигрантов. Задача Эстонии - находить как можно больше квалифицированных кадров, которых просто нет в нашей стране на данный момент, но которые нужны нам для улучшения экономических показателей.
Люди с высокой квалификацией - это вообще ключевой фактор развития современной экономики, и Эстонии с ее статусом IT-державы просто необходимо вкладываться в развитие именно этого направления, организуя привлекательные условия труда для иностранных специалистов.
Сфера IT когда-то сделала Эстонию всемирно известной, и сегодня, в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, у нашей страны снова есть все шансы оседлать волну в сфере информационных технологий, поставив удобство ИИ на поток, но для этого нужны условия и специалисты, и у Эстонии есть возможности это все обеспечить. Став привлекательными для высококвалифицированных инженеров и программистов, Эстония сможет развивать сектор высоких технологий, который может приносить намного больше прибыли нашей стране, чем какой-нибудь завод магнитов.
Высокие технологии хорошо ценятся на международном рынке, и их экспорт смог бы существенно помочь при выходе из кризиса. У нас есть все необходимые исходные данные, Эстония уже является мировым брендом в сфере IT и стартапов, но такое ощущение, что мы в один момент забуксовали. Нужен новый импульс, который новое правительство могло бы предоставить, привлекая иностранных специалистов.
Помимо налогов и специалистов в сфере высоких технологий, нам необходимо диверсифицировать свой экспортный рынок. Почти половина экспорта Эстонии приходится на Финляндию и Швецию, что, конечно же, объяснимо географически, но как мы видим, исходя из последнего кризиса, если покупательская способность наших соседей падает и они не могут закупать нашу продукцию, это очень больно бьет по нам самим. Необходимо найти новые рынки сбыта, которые бы снизили нашу зависимость от колебаний экономики финнов и шведов.
Безопасность по-прежнему имеет огромное значение
Также нам необходимо больше инвестировать в безопасность. Эстония не будет привлекательной для инвестиций, если инвесторы не будут уверены в том, что их вклад не заберет наш агрессивный восточный сосед, решив устроить очередную маленькую победоносную войну.
Некоторые инвесторы уже покинули Эстонию, посчитав геополитическую обстановку в нашем регионе нестабильной, и новому правительству нужно приложить усилия, чтобы наша страна не превратилась в медвежий угол, в которые не хочется заходить, ведь Россия своим фактом существования несет угрозу каким либо инвестициям. С точки зрения развития экономики, поддержка обороны так же важна, как и все что было описано выше, иначе никакого развития просто не будет.
Развитие инвестиций, особенно в сфере инфотехнологий, снижение налоговой нагрузки на бизнес, привлечение квалифицированных кадров, оптимизация госрасходов и продуманная монетарная политика - это, на мой взгляд, главные стимулы выхода из кризиса и роста нашей экономики. Все это аспекты правой экономической модели, которая была невозможной, пока в коалиции были социал-демократы.
Здоровая экономика любого государства на самом деле должна состоять из принципов обоих векторов, но для маленькой экономики, да еще и в кризисе, левая политика, с ее постоянными запросами на рост государственного финансирования всего, не идет на пользу.
Социальные пособия невозможно оплачивать, когда на это нет денег, а чтобы они были, нужно развивать предпринимательство, которое бы платило социальный налог, и чем больше в Эстонии будет развит малый и средний бизнес, тем больше подобных поступлений государство получит.