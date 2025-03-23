Прошло почти десять лет: исчезновение двух молодых людей до сих пор окутано тайной

24 октября 2015 года, около половины первого ночи, ученик Парксепаской школы Марккус ушел один с вечеринки в частном доме в городе Выру. Через несколько минут ему позвонил друг и спросил, что он планирует делать. Марккус сказал, что он у магазина Säästumarket и направляется домой.

В 1:09 ночи его засняла камера видеонаблюдения у клуба Club Tartu на улице Койдула. По информации организации SA Kadunud, в 1:24 ночи он также попал на запись камеры видеонаблюдения, когда он шел в одиночестве по тротуару у дома на улице Койдула, 14а. После этого он как в воду канул.