РАЙНЕР САКС Предложение Китая направить миротворцев в Украину тормозит европейские планы и играет на руку России

Беларусь вновь усилила миграционное давление, особенно на Польшу. Польша мобилизовала около 11 000 солдат для защиты своей госграницы. Можно предположить, что минирование соседями приграничных территорий по всей западной границе России будет повсеместным.

Миротворцы для Украины

В последние дни Литва и Чехия заявили о готовности отправить в Украину миротворцев в случае необходимости.

Китайская Народная Республика заявила, что изучает возможность отправки миротворцев в Украину. В заявлении КНР также можно увидеть и стремление помешать быстрому прогрессу Великобритании в формировании коалиции миротворцев. Участие КНР в этом процессе сделало бы в целом этот процесс трудным, обременительным и медленным.

Тактически это тогда можно считать шагом в поддержку России, который приурочен к переговорам в Саудовской Аравии. Это также наверняка вызовет замешательство и в США.

С другой стороны, очевидно, что если КНР захочет начать более серьезно говорить о прекращении войны на Украине, Пекину также придется внести какой-то серьезный вклад.

Атаки с воздуха

Сегодня ночью Киев стал главной целью крупномасштабной атаки беспилотников российской армии. Пострадал жилой дом. В результате погибли два человека.

Сообщения о полетах украинских дронов поступили из многих регионов России. Особенно крупные пожары были замечены в районе Воронежа, однако информация о пораженных объектах пока не появлялась.

Положение на поле боя