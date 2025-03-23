И Польша, и Литва заявили о намерении заминировать свои приграничные территории в целях защиты от России и Беларуси, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Предложение Китая направить миротворцев в Украину тормозит европейские планы и играет на руку России
Беларусь вновь усилила миграционное давление, особенно на Польшу. Польша мобилизовала около 11 000 солдат для защиты своей госграницы. Можно предположить, что минирование соседями приграничных территорий по всей западной границе России будет повсеместным.
Миротворцы для Украины
В последние дни Литва и Чехия заявили о готовности отправить в Украину миротворцев в случае необходимости.
Китайская Народная Республика заявила, что изучает возможность отправки миротворцев в Украину. В заявлении КНР также можно увидеть и стремление помешать быстрому прогрессу Великобритании в формировании коалиции миротворцев. Участие КНР в этом процессе сделало бы в целом этот процесс трудным, обременительным и медленным.
Тактически это тогда можно считать шагом в поддержку России, который приурочен к переговорам в Саудовской Аравии. Это также наверняка вызовет замешательство и в США.
С другой стороны, очевидно, что если КНР захочет начать более серьезно говорить о прекращении войны на Украине, Пекину также придется внести какой-то серьезный вклад.
Атаки с воздуха
Сегодня ночью Киев стал главной целью крупномасштабной атаки беспилотников российской армии. Пострадал жилой дом. В результате погибли два человека.
Сообщения о полетах украинских дронов поступили из многих регионов России. Особенно крупные пожары были замечены в районе Воронежа, однако информация о пораженных объектах пока не появлялась.
Положение на поле боя
Активность российской армии на фронтах была на том же уровне, что и в предыдущие дни.
На курско-сумском направлении российская армия продолжала активные атаки, но успеха не добилась. По словам офицера украинской воинской части, воюющей в регионе, российская армия в настоящее время использует большое количество северокорейских подразделений в пехотных атаках. По словам украинского офицера, в атаках на территории Курской области северокорейских солдат больше, чем военнослужащих российской армии, и они действуют так же, как и раньше, пытаясь штурмовать позиции ВСУ большим количеством живой силы.
ВСУ нанесли удар по командному пункту российской армии в селе Глотово Белгородской области. Также вчера появилось несколько сообщений об атаках украинской армии в других районах этой же области. Украинская армия не вторгалась на российскую территорию в этом регионе очень крупными подразделениями, но, по крайней мере, создается впечатление, что намерения у ВСУ серьезные.
Похоже, что украинская армия действует небольшими группами на достаточно большом куске российской территории, чтобы затруднить российскому командованию принятие решений о том, где необходим решительный ответ.
Благодаря политическим рамкам, установленным российским президентом в начале агрессии, и нарративам, распространяемым в России, любое продолжительное вторжение украинской армии на российскую территорию является политической проблемой и вызовом для России. Поэтому российское командование вынуждено оперативно реагировать на каждую операцию украинской армии в приграничных районах. Было бы особенно большим провалом РФ, если бы украинским силам удалось проникнуть глубже в Россию во время переговоров.
Позиционные бои продолжаются в направлении Харькова.
На Купянском направлении активность российской армии вчера была низкой. Обычный уровень атак продолжился в направлении города Лиман. В российских источниках есть сообщения о прогрессе сил агрессора в отдельных точках. На Северском направлении шли безрезультатные бои.
В районе Бахмута российская армия продолжает бездействовать в направлении Часова Яра, крупных боев там не произошло. В Торецке и его окрестностях российская армия имеет возможность продолжать активные атаки. Линия фронта на этом участке подвижна, и наступающая сторона не добилась каких-либо прочных успехов.
В направлении Покровска российское командование постоянно пытается увеличить количество атак на всех направлениях, где ранее были потеряны позиции. Украинцы вчера отбили все атаки. У российской армии проблема с защитой от украинских дронов, поэтому потери всех видов техники у РФ очень высоки.
Российское военное командование также пытается увеличить количество атак юго-западнее Донецка, но безрезультатно.
На Южном фронте было несколько небольших разведывательных боев. В районе островов Днепра российские подразделения бездействуют уже два месяца. Не исключено, что оттуда просто были переброшены войска для поддержки наступления на других направлениях.